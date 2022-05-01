Пиоли: «Мы дали бой и выиграли»

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Милан» принимал дома «Фиорентину» и сумел добиться победы с минимальным счетом благодаря голу Леау. Эта победа позволила «Милану» сохранить лидерство в турнирной таблице итальянского чемпионата, в двух очках перед «Интером». Наставник «Милана» Стефано Пиоли очень доволен успехом.

- Мы дали бой и выиграли его. Мы были опасны, и не позволяли сопернику создавать моменты. Это важный шаг вперед, мы довольны, и болельщики также должны быть довольны. Почему всегда забиваем в конце матчей? Наверное, потому что выходящие на замену игроки мотивированы и заряжены на борьбу, - заявил Пиоли, слова которого цитирует ITASportPress.