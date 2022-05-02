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Чемпионат Италии. Серия А

Итальяно: «Фиорентина» выглядела не хуже «Милана»

02 Мая 2022 • 13:41 Комментировать
Милан
1:0
Фиорентина
окончен

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в матче 35-го тура Серии А.

Специалист считает, что его команда провела хороший матч, ничем не уступив своему сопернику.

«Считаю, что мы играли на том же уровне, что и «Милан». Пропустили необязательный гол, но в целом команда сыграла хорошо. Было нелегко, тем более, против такого мотивированного соперника», —  приводит слова Итальяно Football Italia.

Это поражение стало для «фиалок» третьим подряд. За три тура до конца чемпионата «Фиорентина» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Милан», в свою очередь, продолжает лидировать, опережая ближайшего преследователя «Интер» на два очка.  

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Евро-Футбол.Ру,
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