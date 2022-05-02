Итальяно: «Фиорентина» выглядела не хуже «Милана»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в матче 35-го тура Серии А.

Специалист считает, что его команда провела хороший матч, ничем не уступив своему сопернику.

«Считаю, что мы играли на том же уровне, что и «Милан». Пропустили необязательный гол, но в целом команда сыграла хорошо. Было нелегко, тем более, против такого мотивированного соперника», — приводит слова Итальяно Football Italia.

Это поражение стало для «фиалок» третьим подряд. За три тура до конца чемпионата «Фиорентина» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Милан», в свою очередь, продолжает лидировать, опережая ближайшего преследователя «Интер» на два очка.