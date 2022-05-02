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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: Итоги будем подводить в конце сезона

02 Мая 2022 • 09:19 Комментировать
Милан
1:0
Фиорентина
окончен

Наставник «Милана» Стефано Пиоли высказался по поводу чемпионской гонки в итальянском чемпионате.

Пиоли заявил, что миланская команда идёт в хорошем темпе, но турнирную ситуацию ещё можно улучшить. Тренер «россонери» отметил, что сейчас его подопечные идут шаг за шагом, а все итоги можно будет подводить только после окончания этого тяжелейшего сезона.

Напомним, что в последнем туре Серии А «Милан» одержал победу над «Фиорентиной». На данный момент «красно-чёрные» лидируют в турнирной таблице и на два балла опережают миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Стефано Пиоли
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