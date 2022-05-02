Пиоли: Итоги будем подводить в конце сезона

Наставник «Милана» Стефано Пиоли высказался по поводу чемпионской гонки в итальянском чемпионате.

Пиоли заявил, что миланская команда идёт в хорошем темпе, но турнирную ситуацию ещё можно улучшить. Тренер «россонери» отметил, что сейчас его подопечные идут шаг за шагом, а все итоги можно будет подводить только после окончания этого тяжелейшего сезона.

Напомним, что в последнем туре Серии А «Милан» одержал победу над «Фиорентиной». На данный момент «красно-чёрные» лидируют в турнирной таблице и на два балла опережают миланский «Интер».