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Чемпионат Италии. Серия А

Голкипер «Милана» не пропускает уже 654 минуты

19 Апреля 2022 • 19:12 Комментировать
Лацио
...
Милан
2.90 3.45 2.40
24.04 21:45

Одним из факторов успехов сегодняшнего «Милана» является надежная игра в обороне, в частности, в рамке ворот. Уход Джанлуиджи Доннаруммы не ослабил последний рубеж защиты - место чемпиона Европы уверенно занял французский голкипер Майк Меньян, который не пропускает в настоящий момент уже 654 минуты с учетом всех турниров, в которых принимает участие «Милан».

Еще пара сухих матчей - и в Италии всерьез заговорят о побитии рекорда бывшего кипера «Милана» Себастьяна Росси, который в сезоне 1993-1994 отстоял насухо 929 минут. Это - рекорд «Милана», но не Италии, потому что несколько лет назад его достижение перекрыл Джанлуиджи Буффон.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Майк Меньян
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