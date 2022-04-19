Голкипер «Милана» не пропускает уже 654 минуты

Одним из факторов успехов сегодняшнего «Милана» является надежная игра в обороне, в частности, в рамке ворот. Уход Джанлуиджи Доннаруммы не ослабил последний рубеж защиты - место чемпиона Европы уверенно занял французский голкипер Майк Меньян, который не пропускает в настоящий момент уже 654 минуты с учетом всех турниров, в которых принимает участие «Милан».

Еще пара сухих матчей - и в Италии всерьез заговорят о побитии рекорда бывшего кипера «Милана» Себастьяна Росси, который в сезоне 1993-1994 отстоял насухо 929 минут. Это - рекорд «Милана», но не Италии, потому что несколько лет назад его достижение перекрыл Джанлуиджи Буффон.