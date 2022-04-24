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Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле попал в компанию к Месси, Роналду и Левандовски, забив более 25 голов в Серии А

24 Апреля 2022 • 23:43 Комментировать
Лацио
1:2
Милан
окончен

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле снова забил – и снова засветил своё имя в одном из бомбардирских рейтингов.

Отличившись в матче против «Милана» на четвёртой минуте, 32-летний итальянец стал лишь четвёртым игроком, забившим более 25 голов в одном из топ-5 чемпионатов Европы не менее трёх раз с сезона 2016/17. Ранее это достижение покорилось лишь троим – Роберту Левандовски, Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

Преодолеть отметку в 26 и более голов Иммобиле удалось в сезонах 2017/18 (29 голов в 33 матчах), 2019/20 (36 голов в 37 матчах) и в текущем сезоне (26 голов в 29 матчах на данный момент).

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Криштиану Роналду Лионель Месси Роберт Левандовски Чиро Иммобиле
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окончен Дженоа 1:0 Кальяри 2.07 3.25 3.90
окончен Лацио 1:2 Милан 2.90 3.40 2.45
25.04  21:45 Сассуоло ... Ювентус 4.10 3.95 1.84
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