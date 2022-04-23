Ибрагимович сможет помочь «Милану» в матче с «Лацио»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович восстановился от травмы и сможет помочь своей команде в матче 34-го тура чемпионата Италии против «Лацио», сообщает Corriere della Sera.

Напомним, матч «Лацио» — «Милан» состоится завтра, 24 апреля, в Риме. Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.

В текущем сезоне 40-летний Ибрагимович провёл за «россонери» 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. На данный момент «Милан» лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая идущим пятым «Лацио» на 15 очков.