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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович сможет помочь «Милану» в матче с «Лацио»

23 Апреля 2022 • 16:07 Комментировать
Лацио
...
Милан
2.85 3.45 2.40
24.04 21:45

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович восстановился от травмы и сможет помочь своей команде в матче 34-го тура чемпионата Италии против «Лацио», сообщает Corriere della Sera.

Напомним, матч «Лацио» — «Милан» состоится завтра, 24 апреля, в Риме. Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.

В текущем сезоне 40-летний Ибрагимович провёл за «россонери» 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. На данный момент «Милан» лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая идущим пятым «Лацио» на 15 очков.   

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан Златан Ибрагимович
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ЛАЦИО МИЛАН
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Идет 31 минута Торино 1:0 Специя 1.76 3.80 4.80
Идет 32 минута Венеция 0:0 Аталанта 6.20 4.60 1.51
23.04  19:00 Интер Милан ... Рома 1.69 4.10 4.90
23.04  21:45 Верона ... Сампдория 1.75 3.90 4.70
24.04  13:30 Салернитана ... Фиорентина 5.40 4.10 1.64
24.04  16:00 Эмполи ... Наполи 4.80 4.00 1.72
24.04  16:00 Болонья ... Удинезе 2.75 3.30 2.70
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