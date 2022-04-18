Сакки: «Идеи важнее денег»

Легендарный бывший тренер «Милана» Арриго Сакки поделился своим мнением о последних успехах «Милана», который провалил предыдущее десятилетие, но с приходом Стефано Пиоли преобразился и вновь сражается за Скудетто. Сакки считает, что Пиоли привнес команде новые идеи - и это оказалось важнее денег. Но важна и работа админстрации «Милана», напомнил Сакки.

- Оони расплатились с долгами, сократили дефицит, и заслуживают комплиментов. Приобретены молодые игроки, и приобретены с умом. Выросли продажи абонементов. Команда ведет борьбу за титул. Деньги важны, но идеи - еще важнее. Если нет игровых идеи, то и самые дорогие игроки в составе ничего не сделают, - считает Сакки, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.