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Чемпионат Италии. Серия А

Креспо: «Милан» борется за Скудетто только благодаря Жиру

24 Апреля 2022 • 17:37 Комментировать
Лацио
...
Милан
2.90 3.40 2.45
Через 3 ч. 25 мин.

Бывшая звезда итальянского чемпионата, аргентинец Эрнан Креспо, внимательно следит за Серией А, в особенности за выступлениями миланских клубов, в составе которых он успел поиграть. Он рад тому факту, что «Милан» борется за чемпионский титул в Серии А, но считает, что это лишь заслуга Оливье Жиру - французского форварда, ранее выступавшего за «Арсенал».

- Жиру - это топ-футболист, который забивает в самые важные моменты. Он не забивает кучу голов, но делает это вовремя, в нужные моменты. Вспомните про его дубль «Интеру». Если бы не он, все было бы уже решено в этом чемпионате. «Милан» должен бороться до конца, - заявил Креспо, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Эрнан Креспо Оливье Жиру
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окончен Салернитана 2:1 Фиорентина 5.50 3.90 1.65
окончен Эмполи 3:2 Наполи 5.10 4.15 1.63
окончен Болонья 2:2 Удинезе 2.95 3.20 2.50
24.04  19:00 Дженоа ... Кальяри 2.16 3.40 3.55
24.04  21:45 Лацио ... Милан 2.85 3.40 2.55
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