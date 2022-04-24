Креспо: «Милан» борется за Скудетто только благодаря Жиру

Бывшая звезда итальянского чемпионата, аргентинец Эрнан Креспо, внимательно следит за Серией А, в особенности за выступлениями миланских клубов, в составе которых он успел поиграть. Он рад тому факту, что «Милан» борется за чемпионский титул в Серии А, но считает, что это лишь заслуга Оливье Жиру - французского форварда, ранее выступавшего за «Арсенал».

- Жиру - это топ-футболист, который забивает в самые важные моменты. Он не забивает кучу голов, но делает это вовремя, в нужные моменты. Вспомните про его дубль «Интеру». Если бы не он, все было бы уже решено в этом чемпионате. «Милан» должен бороться до конца, - заявил Креспо, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.