Пиоли: «Милан» хочет добиться максимума»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился своими ожиданиями от оставшейся части сезона. В середине недели «россонери» не смогли выйти в финал Кубка Италии, уступив «Интеру» с разгромным счётом 3:0. Теперь команда борется только за победу в чемпионате.

«Год назад на этом этапе мы не знали, сможем ли финишировать в топ-4. Сейчас же мы боремся за Скудетто. «Милан» хочет добиться максимума, выйти за пределы нормы и сделать то, что казалось невозможным в начале сезона», – сказал Пиоли на своей пресс-конференции.

Завтра «Милану» предстоит сыграть на выезде против «Лацио». Конкуренты «россонери» в лице «Интера» сегодня примут у себя дома «Рому».