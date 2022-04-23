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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Милан» хочет добиться максимума»

23 Апреля 2022 • 16:40 Комментировать
Лацио
...
Милан
2.85 3.45 2.40
24.04 21:45

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился своими ожиданиями от оставшейся части сезона. В середине недели «россонери» не смогли выйти в финал Кубка Италии, уступив «Интеру» с разгромным счётом 3:0. Теперь команда борется только за победу в чемпионате.

«Год назад на этом этапе мы не знали, сможем ли финишировать в топ-4. Сейчас же мы боремся за Скудетто. «Милан» хочет добиться максимума, выйти за пределы нормы и сделать то, что казалось невозможным в начале сезона», – сказал Пиоли на своей пресс-конференции.

Завтра «Милану» предстоит сыграть на выезде против «Лацио». Конкуренты «россонери» в лице «Интера» сегодня примут у себя дома «Рому».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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ЛАЦИО МИЛАН
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окончен Торино 2:1 Специя 1.70 3.65 5.40
окончен Венеция 1:3 Аталанта 6.60 4.60 1.48
23.04  19:00 Интер Милан ... Рома 1.69 4.10 4.90
23.04  21:45 Верона ... Сампдория 1.75 3.90 4.70
24.04  13:30 Салернитана ... Фиорентина 5.40 4.10 1.64
24.04  16:00 Эмполи ... Наполи 4.80 4.00 1.72
24.04  16:00 Болонья ... Удинезе 2.75 3.30 2.70
24.04  19:00 Дженоа ... Кальяри 2.16 3.40 3.55
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