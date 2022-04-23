Сарри о будущем в «Лацио»: «Я не останусь, если не буду вовлечён в проект»

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри намекнул, что может покинуть команду. На своей пресс-конференции итальянец заявил, что не останется, если не будет вовлечён в проект.

«Контракт не имеет никакого значения, всё зависит от гарантий президента. Я могу иметь контракт на 10 лет, но не останусь в клубе, если не буду вовлечён в проект и в обстановку внутри клуба. В то же время у меня может оставаться месяц по контракту, но я могу хотеть остаться, так как буду вовлечён в процесс», – заявил Сарри на пресс-конференции.

Завтра «Лацио» предстоит принять у себя дома лидера чемпионата «Милан», который тренирует бывший тренер римлян Стефано Пиоли.