Пёнтек: «В первые 7 месяцев в «Милане» у меня получалось всё, но затем пришёл Джампаоло»

Нападающий «Фиорентины» Кшиштоф Пёнтек вспомнил о своём периоде в «Милане», за который выступал с 2019 по 2020 год. Поляк отметил, что в первые месяцы у него получалось буквально всё, а затем он не смог поладить с главным тренером Марко Джампаоло.

«В первые 7 месяцев в «Милане» под руководством Гаттузо у меня получалось буквально всё. Но затем пришёл Джампаоло, который в корне поменял всю систему и стиль игры. У меня практически не было возможности играть на своей позиции», – сказал Пёнтек в интервью Calciomercato.

Напомним, что Пёнтек перешёл в «Милан» зимой 2019 года из «Дженоа». В первом матче за «россонери» поляк оформил дубль в ворота «Наполи».