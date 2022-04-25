Сарри недоволен судейством в матче против «Милана»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился мыслями о проигранном матче против «Милана» (1:2).

«Мы допустили ошибку в решающий момент игры, когда на нас не оказывали особого давления. Это разочаровывает.

Нам отлично удался первый тайм, но многим нашим игрокам было трудно выдержать все 90 минут из-за проблем со здоровьем – и это сыграло свою роль, – отметил Сарри в интервью DAZN. – Мы слишком часто отдавали мяч, нам плохо удавалось выбегать в контратаки, приходилось садиться всё глубже и глубже».

Наставник «Лацио» также выразил недовольство судейством: «Ответ на вопрос о судействе зависит от того, насколько открыто мне можно выражать критику. Все видели сегодняшнюю работу судей. Возможно, я предвзят, но у меня было ощущение, что иногда арбитр свистел в одну сторону».