Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сарри недоволен судейством в матче против «Милана»

25 Апреля 2022 • 01:03 Комментировать
Лацио
1:2
Милан
окончен

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился мыслями о проигранном матче против «Милана» (1:2).

«Мы допустили ошибку в решающий момент игры, когда на нас не оказывали особого давления. Это разочаровывает.

Нам отлично удался первый тайм, но многим нашим игрокам было трудно выдержать все 90 минут из-за проблем со здоровьем – и это сыграло свою роль, – отметил Сарри в интервью DAZN. – Мы слишком часто отдавали мяч, нам плохо удавалось выбегать в контратаки, приходилось садиться всё глубже и глубже».

Наставник «Лацио» также выразил недовольство судейством: «Ответ на вопрос о судействе зависит от того, насколько открыто мне можно выражать критику. Все видели сегодняшнюю работу судей. Возможно, я предвзят, но у меня было ощущение, что иногда арбитр свистел в одну сторону».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан Маурицио Сарри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Дженоа 1:0 Кальяри 2.07 3.25 3.90
окончен Лацио 1:2 Милан 2.90 3.40 2.45
25.04  21:45 Сассуоло ... Ювентус 4.10 3.95 1.84
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Апреля
01:03 · Италия. Серия А
Сарри недоволен судейством в матче против «Милана»
00:33 · Италия. Серия А
Тонали – о победном голе в матче с «Лацио»: «Никогда не забуду этот момент»
00:13 · Италия. Серия А
Пиоли: «Попробуем выиграть всё»
24 Апреля
23:44 · Италия. Серия А
«Милан» на 90-й минуте всё же дожал «Лацио»
23:43 · Италия. Серия А
Иммобиле попал в компанию к Месси, Роналду и Левандовски, забив более 25 голов в Серии А
22:31 · Италия. Серия А
Бадель: «Мой гол должен поднять нам настроение перед дерби»
22:19 · Италия. Серия А
С Дибалой связались только два клуба
21:55 · Италия. Серия А
Блессин: «Мы проявили терпение»
21:51 · Италия. Серия А
«Болонья» на своём поле сыграла вничью с «Удинезе»
21:47 · Италия. Серия А
«Эмполи» - лишь третья команда в истории Серии А, победившая после 0:2 к 80-й минуте матча
21:39 · Италия. Серия А
Инсинье настиг Гамшика
21:15 · Италия. Серия А
«Лацио» — «Милан»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
21:14 · Италия. Серия А
Доннарумма пожелал победы бывшим партнёрам по команде 1
21:08 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Это моя вина»
20:55 · Италия. Серия А
«Дженоа» вырвал победу у «Кальяри» в концовке матча и может сохранить прописку в Серии А
Все новости
Рекомендуем