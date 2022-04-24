«Милан» и Ибрагимович: нужен ли сейчас швед клубу

Этот сезон «россонери» точно запомнят надолго. Впервые более чем за 10 лет коллектив из Милана серьёзно грозится забраться на «золотую» ступень пьедестала. Естественно, такое высокое расположение клуба в турнирной таблице — не только заслуга тренера. Клуб собрал интересных и бойких футболистов, без которых сегодняшний результат был невозможен. Однако даже среди них есть те, чью роль с первого взгляда и не высмотришь. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над образом Златана Ибрагимовича — одного из самых экспрессивных футболистов «миланцев» и в то же время самого высокооплачиваемого в их стане.

Чтобы действительно понять, насколько нужен сейчас Златан «миланцам», стоит рассмотреть ситуацию с нескольких ракурсов. Ну, как минимум с двух: со стороны клуба и со стороны футболиста. Вот, скажем, зачем одним держать у себя футболиста с контрактом на 7 миллионов евро, который пока вообще не «оправдывается», а другому — в 40 лет зачем-то продолжать «быть» в футболе, по факту играя меньше половины от возможного?

Начать следует с того, что понять проще. С позиции Ибрагимовича. Зачем ему это надо? То есть зачем к сорока годам оставаться в футболе, играть роль каноничного агрессивного Златана Ибрагимовича, а на деле стать ломким (в смысле физического состояния) заложником своего вообще-то не футбольного образа?

Тему здоровья футболиста поднимем не раз, вкрапливая новые мысли по этому поводу. Здесь же обозначим вот что. «Ибра» давно не молодой тхэквондист, коим себя мнит до сих пор. Сейчас, конечно, приходит осознание, что рассчитывать вечно быть в топе в первую очередь из-за харизмы — сложно и в принципе очень наивно. Сейчас (может, и раньше, просто не публично) футболист стал искренне рефлексировать на эту тему, как-то разрушая догмы своего законченного и всемирно известного образа маскулинного футболиста-брутала. Когда швед выдаёт что-то жалобное про своё здоровье, становится не по себе: это действительно говорит Ибрагимович?!

Всё-таки возраст может оказаться разрушительным даже для таких, как Златан. Его мучают травмы, и из-за этого он играет до обидного мало. Особенно в этом году. Впрочем, подробнее о статистике чуть позже, а пока вот что. Да, футболист он уже не юный. Травмы — одна за другой. Даже возможный титул Серии А — не принципиальная задача. Тем более что таковой уже есть. Так зачем же швед по-прежнему играет?

Тут, конечно, он и сам достаточно недвусмысленно отвечает. «Каждый день мы делаем одно и то же. <...> Просыпаемся, готовимся, тренируемся, едим и отдыхаем. <...> На следующий день всё то же самое», — будто отрывает от сердца Златан. А в недавно вышедшей трилогии своей автобиографии он чётко поясняет, что просто боится конца карьеры.

«Я не знаю, что меня ждёт впереди. Каждый день приближает меня к этому моменту, и страх всё больше. Что я буду делать?, — делится он тревожными мыслями на страницах своей книги.

Как чутко заметили комментаторы на форумах, «за хулиганским отношением скрываются слабости и сложности человека, который боится стать взрослым». Инфантильный и большой, Златан только к началу пятого десятка стал принимать самую большую проблему любого среднестатистического футболиста. Что делать после конца карьеры? Что делать, когда за тебя перестают планировать всё — от дат летних и зимних сборов до времени выселения из отеля после гостевой игры?

На первый взгляд это покажется странным. Но это реальная ситуация, с которой сталкивался почти каждый футболист. И каким бы «самозванным богом» ни называл себя Златан, уязвим он, впрочем, очень даже по-человечески, и занимают его вполне земные проблемы.

В общем, со стороны шведа всё предельно просто: он просто боится конца, боится той, как ему кажется, неизвестности, которая наступает ровно тогда, когда футболист заканчивает карьеру. Он себя не видит за пределами поля и хочет продлить этот миг настолько, насколько ему позволит здоровье. И вот мы вновь вернулись к теме самочувствия футболиста.

Хорошо, Ибрагимович — тяжело всё-таки это признавать! — просто боится закончить. Но зачем «Милан» до сих пор держит у себя этого постаревшего «полубога»? Тем более учитывая статистику, которая, разумеется, осложнена удручающим здоровьем!

В этом году швед сыграл меньше 250 минут, а забивал последний раз 9 января этого года. И в целом этот сезон у шведа «не пошёл», даже если не брать в расчёт статистику второй части сезона. Достаточно просто наложить прошлый — и вы увидите, что со Златаном что-то не так.

Тогда, в сезоне 2020/2021 травмы тоже мучили нападающего, но он их как-то обманывал, обходил, играя явно не на 39 лет. За первые 10 игр — 11 мячей. Потом — очередная пренеприятная травма, которая, конечно, отразилась на статистике. После неё — всего 5 мячей. И снова, снова травмы, из-за которых ещё в том сезоне швед пропустил практически добрую половину сезона.

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И вот сезон 2021/2022. Проблемы прежние, только куда сложнее. Златан сыграл всего тысячу минут, отсиживаясь из-за самых различных травм. Это тоже очень показательная история: у нападающего уже целый список хронических, губительных для карьеры травм. И Пиоли всё ещё рассчитывает на него. Но почему?

Во-первых, и, наверное, в главных, клуб по-прежнему видит в нём кого-то вроде клубного столпа. На него должны равняться молодые и соответствовать те, кто постарше. Пиоли считает его «маяком». К тому же, следуя всё той же пресс-конференции тренера, швед действительно старается, чтобы вернуться в состав. Он заводит команду, настраивает не хуже тренерского состава, а его опыт, безусловно, никогда не помешает. Старый конь борозды не испортит.

Во-вторых, вот какая неувязка. «Милан», на каком бы месте ни был, не может разбрасываться такими игроками, а уж сейчас тем более. И это тоже важно. Им попросту некем заменить даже такого, неполноценного Ибрагимовича, если так можно выразиться. Футболист не провёл и половины матчей, а всё остаётся в топе лучших бомбардиров, деля пьедестал с преклонным Жиру и ещё зелёным (по меркам Златана и Оливье) Леао. Французу в этом году — 36. Шведу — 41. На двоих — практически 80! Фантастический подбор у Пиоли на роль форварда, это уж точно.

И важно, что итальянский специалист практически весь сезон играет с одним ярко выраженным «страйкером». С одним! И основной выбор как раз между теми двумя, которым на двоих 77 в этом году. Да, вообще-то ещё есть Лазетич, который уже провёл 4 минуты в кубковой игре с «Интером», но на сегодня вряд ли это равноценная замена, хотя бы потому, что юному сербу всего пару месяцев назад исполнилось 18. Пока не удивляет и Ребич, которого тоже можно время от времени встретить на острие вместо Жиру или Ибрагимовича.

В итоге два этих слагаемых нам дают очевидную сумму. Без инициативы от клуба Златан на новый контракт напрашиваться не будет. Поедет играть в США — не привыкать. Но и клуб не будет принципиально настаивать на продлении контракта 40-летнего ветерана. Всё просто — они нужны друг другу в равной степени. Сами по себе стороны вполне самостоятельны, никто фатально в случае расставания не пострадает.

Для Ибрагимовича — это просто шанс закончить карьеру в топ-клубе, а для «Милана» — оставить «стержень», за которым будет вся «раздевалка», к тому же время от времени приносящий практическую пользу. Вероятно, швед хотя бы до зимы останется в клубе, если, конечно, пойдёт на значительное понижение зарплаты, а боссы «россонери» до конца сезона в нём окончательно не разочаруются.

Марсель АРЗУМАНЯН