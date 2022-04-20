Пиоли прокомментировал провал «Милана»

«Милан» покинул Кубок Италии, проиграв во втором полуфинальном матче «Интеру». Стефано Пиоли, наставник «россонери», был заметно раздражен поражением, а особенно судейством в матче - он считает, что судья не засчитал чистый гол его команды, который мог изменить всю ситуацию в игре.

- Нам противостояла сильная команда, и это тяжелый результат, хотя он не отражает разницу в игре корректным способом. Они забили гол в нужный момент, потому что при счете 2:1 все могло быть иначе. Потом уже было нереально. Мы были настроены, мы хотели, были моменты, но теперь можно сконцентрироваться на матчах чемпионата и доказать все там, - цитирует Пиоли La Gazzetta Dello Sport.