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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли прокомментировал провал «Милана»

20 Апреля 2022 • 00:51 Комментировать
Лацио
...
Милан
2.95 3.50 2.35
24.04 21:45

«Милан» покинул Кубок Италии, проиграв во втором полуфинальном матче «Интеру». Стефано Пиоли, наставник «россонери», был заметно раздражен поражением, а особенно судейством в матче - он считает, что судья не засчитал чистый гол его команды, который мог изменить всю ситуацию в игре.

- Нам противостояла сильная команда, и это тяжелый результат, хотя он не отражает разницу в игре корректным способом. Они забили гол в нужный момент, потому что при счете 2:1 все могло быть иначе. Потом уже было нереально. Мы были настроены, мы хотели, были моменты, но теперь можно сконцентрироваться на матчах чемпионата и доказать все там, - цитирует Пиоли La Gazzetta Dello Sport.

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Милан Стефано Пиоли
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