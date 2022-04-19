Пато заявил о желании вернуться в «Милан»

Бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато, ныне выступающий за американский «Орландо», хочет вернуться в Италию.

Бразилец выступал за «Милан» с 2007 по 2013 год, проведя за команду 150 матчей и отметившись 63 голами. В дальнейшем Пато пробовал силы в различных бразильских клубах, а также в «Челси», «Вильярреале», китайском «Тяньцзинь» и, наконец, в «Орландо».

«Я хорошо чувствую себя в «Орландо», у меня здесь контракт, но Мальдини знает, что я готов вернуться, – поведал Пато в интервью Gazetta dello Sport. – Я стал более зрелым, у меня изменилось отношение к футболу, и я мог бы приносить пользу молодым игрокам.

Я скучаю по Италии и итальянцам. Я постоянно говорю жене: «Однажды я привезу тебя в Италию, и ты поймёшь меня». Милан – особенный город для меня, здесь я многому научился. Хотел бы вернуться в «Милан». В конце концов, в Серии А довольно много возрастных футболистов», – заявил бразилец.