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Чемпионат Италии. Серия А

Ачерби может вернуться в «Милан»

17 Апреля 2022 • 23:44 Комментировать
Лацио
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Милан
2.90 3.50 2.35
24.04 21:45

Центральный защитник «Лацио» Франческо Ачерби может продолжить карьеру в «Милане».

34-летний футболист планирует покинуть клуб римский клуб летом. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны миланского «Интера» и «Ювентуса». По данным Calciomercato.it, Ачерби может оформить возвращение в «Милан», цвета которого защищал с 2012 по 2013 год. Слухи также связывают игрока с возможными интересом «Фиорентины» и «Торино».

Контракт Франческо Ачерби с «Лацио» рассчитан до 2025 года. По ходу текущего сезона у него произошёл конфликт с болельщиками клуба, что сразу породило многочисленные слухи о приближающемся уходе опытного оборонца.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан Франческо Ачерби
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ЛАЦИО МИЛАН
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