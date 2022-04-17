Ачерби может вернуться в «Милан»

Центральный защитник «Лацио» Франческо Ачерби может продолжить карьеру в «Милане».

34-летний футболист планирует покинуть клуб римский клуб летом. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны миланского «Интера» и «Ювентуса». По данным Calciomercato.it, Ачерби может оформить возвращение в «Милан», цвета которого защищал с 2012 по 2013 год. Слухи также связывают игрока с возможными интересом «Фиорентины» и «Торино».

Контракт Франческо Ачерби с «Лацио» рассчитан до 2025 года. По ходу текущего сезона у него произошёл конфликт с болельщиками клуба, что сразу породило многочисленные слухи о приближающемся уходе опытного оборонца.