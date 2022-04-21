Бывший футболист «Милана» Массимо Амброзини дал советы по усилению «Милана». Он назвал имена двоих игроков, которые, по его мнению, стали бы отличным приобретением для команды Стефано Пиоли. Амброзини отдал «Милану» восемнадцать лет своей спортивной карьеры - с 1995по 2013 год.

- Нужен крайний защитник справа, нужен фланговый полузащитник и нужен центральный нападающий. Мне нравится Дарвин Нуньес из «Бенфики», но многое зависит от того, сколько запросят за него. Также мне нравится Нкунку из «Ред Булл Лейпцига», - заявил Амброзини, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.