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Чемпионат Италии. Серия А

Креспо призвал критиков Иммобиле научиться считать

24 Апреля 2022 • 15:03 Комментировать
Лацио
...
Милан
2.90 3.40 2.45
Через 5 ч. 14 мин.

Известный в прошлом аргентинский нападающий Эрнан Креспо не понимает людей, критикующих игру форварда «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле.

«Что я могу сказать тем, кто критикует Иммобиле? Я бы просто предложил им посмотреть статистику и посчитать, – заявил аргентинец в интервью Gazzetta dello Sport. – Такой нападающий, как Чиро, не может вызывать сомнений в своём уровне. Он просто фундаментальный человек для «Лацио», – считает Креспо, выступавший за римский клуб с 2000 по 2002 год.

Напомним, что по ходу текущего сезона Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории «Лацио». Недавно он забил свой 30-й гол за «орлов» во всех турнирах нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Эрнан Креспо Чиро Иммобиле
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ЛАЦИО МИЛАН
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Идет 26 минута Болонья 1:0 Удинезе 2.75 3.30 2.70
24.04  19:00 Дженоа ... Кальяри 2.16 3.40 3.55
24.04  21:45 Лацио ... Милан 2.85 3.40 2.55
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