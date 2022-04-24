Креспо призвал критиков Иммобиле научиться считать

Известный в прошлом аргентинский нападающий Эрнан Креспо не понимает людей, критикующих игру форварда «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле.

«Что я могу сказать тем, кто критикует Иммобиле? Я бы просто предложил им посмотреть статистику и посчитать, – заявил аргентинец в интервью Gazzetta dello Sport. – Такой нападающий, как Чиро, не может вызывать сомнений в своём уровне. Он просто фундаментальный человек для «Лацио», – считает Креспо, выступавший за римский клуб с 2000 по 2002 год.

Напомним, что по ходу текущего сезона Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории «Лацио». Недавно он забил свой 30-й гол за «орлов» во всех турнирах нынешней кампании.