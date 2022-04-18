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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович повесит бутсы на гвоздь, если выиграет чемпионат с «Миланом»

18 Апреля 2022 • 00:32 Комментировать
Лацио
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Милан
2.90 3.50 2.35
24.04 21:45

Шведский нападающий Златан Ибрагимович часто пропускает матчи из-за травм, и ему больно наблюдать за тем, как часто «Милан» теряет очки, а он не может ему помочь. Как сообщает ITASportPress, швед задумался об окончании карьеры, но пока что окончательного решения не принял.

Оно будет зависеть от того, удастся ли ему выиграть чемпионат с «Миланом». Если получится, то Ибрагимович повесит бутсы на гвоздь и станет почетным представителем своего любимого клуба. Если нет - то Златан задумается об еще одном сезоне в составе клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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