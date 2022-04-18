Ибрагимович повесит бутсы на гвоздь, если выиграет чемпионат с «Миланом»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович часто пропускает матчи из-за травм, и ему больно наблюдать за тем, как часто «Милан» теряет очки, а он не может ему помочь. Как сообщает ITASportPress, швед задумался об окончании карьеры, но пока что окончательного решения не принял.

Оно будет зависеть от того, удастся ли ему выиграть чемпионат с «Миланом». Если получится, то Ибрагимович повесит бутсы на гвоздь и станет почетным представителем своего любимого клуба. Если нет - то Златан задумается об еще одном сезоне в составе клуба.