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Чемпионат Италии. Серия А

Златан стал самым возрастным автором голевой передачи в Серии А

26 Апреля 2022 • 08:47 Комментировать
Лацио
1:2
Милан
окончен

Опытнейший шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поставил ещё один рекорд в итальянском чемпионате.

40-летний шведский футболист в поединке с «Лацио» отметился результативной передачей на Сандро Тонали, благодаря которой миланская команда сумела обыграть «орлов» со счётом 2:1. Златан стал самым возрастным автором голевой передачи в истории итальянского чемпионата. До этого рекорд принадлежал именитому экс-форварду «Ромы» Франческо Тотти.

Всего в этом сезоне Златан Ибрагимович провёл в итальянской лиге 20 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Златан Ибрагимович
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