Тонали – о победном голе в матче с «Лацио»: «Никогда не забуду этот момент»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали поделился впечатлениями от победного гола в матче с «Лацио» на последних минутах.

21-летний полузащитник забил на 92-й минуте встречи в Риме, что позволило «Милану» продолжить погоню за «Интером» в борьбе за чемпионство.

«Это прекрасное чувство, это принесло нам результат, ради которого мы так усердно работали после неудачного начала, – рассказал Тонали в интервью DAZN. – Ощущение, будто большая часть стадиона принадлежала болельщикам «Милана», это просто безумие.

«Не могу сказать, что это один из лучших моментов в моей жизни, но я точно никогда этого не забуду. Любой гол, забитый за «Милан», – незабываемое чувство, не говоря уже о таком голе.

В последних играх нам не хватало реализации, но сегодня нам удалось сделать это в решающий момент», – заявил Тонали.