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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший футболист «Милана» считает, что клубу не стоит продлевать контракт с Ибрагимовичем

19 Апреля 2022 • 22:34 Комментировать
Лацио
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Милан
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24.04 21:45

Бывший футболист «Милана» Стефано Эранио, выступавший за клуб с 1992-го по 1997-й год, поделился нестандартным мнением по поводу продления контракта со Златаном Ибрагимовичем. Эранио считает, что шведу стоит уже повесить бутсы на гвоздь, так как на это намекают и многочисленные травмы.

С начала года, травмировавшись в матче с «Ювентусом» 22 января, Ибрагимович практически не играет. Его соглашение с клубом истекает в конце сезона.

- Слишком много травм. Я думаю, он и сам поймет, что пора заканчивать. Он чемпион, и потому он прекрасно знает сам, когда надо заканчивать, - цитирует слова Эранио ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Стефано Эранио
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