Президент «Лацио» настаивает, что Сарри останется в клубе

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито в беседе с корреспондентом Il Messagero заявил, что главный тренер Маурицио Сарри останется в команде как минимум на следующий сезон.

«Дайте мне время. Я всегда говорил, что Сарри останется. Я думаю, что весь этот шум исходит от тех фанатов, которые и вовсе не посещают стадион. Некоторые из них приходят не поболеть, а чисто чтобы оскорбить меня», – заявил Лотито.

Напомним, в конце 2021 года президент «Лацио» Лотито заявил, что клуб близок к продлению контракта с главным тренером Маурицио Сарри. Чуть позже руководство провело провальную трансферную кампанию, после которой наставник начал задумываться об уходе.