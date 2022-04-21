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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Лацио» настаивает, что Сарри останется в клубе

21 Апреля 2022 • 14:49 Комментировать
Лацио
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Милан
3.00 3.45 2.35
24.04 21:45

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито в беседе с корреспондентом Il Messagero заявил, что главный тренер Маурицио Сарри останется в команде как минимум на следующий сезон.

«Дайте мне время. Я всегда говорил, что Сарри останется. Я думаю, что весь этот шум исходит от тех фанатов, которые и вовсе не посещают стадион. Некоторые из них приходят не поболеть, а чисто чтобы оскорбить меня», – заявил Лотито.

Напомним, в конце 2021 года президент «Лацио» Лотито заявил, что клуб близок к продлению контракта с главным тренером Маурицио Сарри. Чуть позже руководство провело провальную трансферную кампанию, после которой наставник начал задумываться об уходе.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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ЛАЦИО МИЛАН
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