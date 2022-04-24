«Милан» на 90-й минуте всё же дожал «Лацио»

«Милан» лидирует с отрывом в два очка от «Интера», проведя на матч больше. «Лацио» седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Иммобиле Чиро4'
|50'Жиру Оливье (1:1)
|90'Тонали Сандро (1:2)
Стракоша Томас • 8'Лаццари Мануэль 80' (Луис Фелипе ( 80') •Патрик 80' (Хюсай Эльсейд ( 80') •Ачерби Франческо•Раду Стефан 63' (Марушич Адам ( 63') •Милинкович-Савич Сергей•Лукас Лейва 53' 60' (Катальди Данило ( 60' ) • 74'Альберто Луис 60' (Башич Тома ( 60') •Андерсон Фелипе•Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Калюлю Пьер • 83'Томори Фикайо • 26'Тео Эрнандес•Тонали Сандро • 90'Кесси Франк•Мессьяс Жуниор 70' (Крунич Раде ( 70') •Диас Браим 68' (Ибрагимович Златан ( 68' ) • 85'Леау Рафаэл 86' (Салемакерс Алексис ( 86') •Жиру Оливье 68' (Ребич Анте ( 68')
24 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).