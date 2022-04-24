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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» на 90-й минуте всё же дожал «Лацио»

24 Апреля 2022 • 23:44 Комментировать
Лацио
1:2
Милан
окончен
​В центральном матче дня в Италии в Риме встретились «Лацио» с «Миланом». Уже на пятой минуте противостояния под проливным дождём Сергей Милинкович-Савич доставил мяч к линии вратарской, и Чиро Иммобиле открыл счет. Спустя тайм Рафаэл Леау отыграл от лицевой к площади ворот, и Оливье Жиру в падении отыграл гандикап соперника. в самой концовке «Милан» прижал столичную команду и начал обстрел ее позиций, в итоге в компенсированное время Сандро Тонали вырвал победу, затолкав мяч в сетку, - 2:1.

«Милан» лидирует с отрывом в два очка от «Интера», проведя на матч больше. «Лацио» седьмой.

Протокол игры  
Лацио 1:2Милан
(1:0) Иммобиле Чиро4'   
  50'Жиру Оливье (1:1)
  90'Тонали Сандро (1:2)
Стракоша Томас   8'Лаццари Мануэль  80' (Луис Фелипе (  80') Патрик  80' (Хюсай Эльсейд (  80') Ачерби ФранческоРаду Стефан  63' (Марушич Адам (  63') Милинкович-Савич СергейЛукас Лейва   53'  60' (Катальди Данило (  60'   74') Альберто Луис  60' (Башич Тома (  60') Андерсон ФелипеИммобиле ЧироДзакканьи Маттиа
Запасные: Рейна ПепеАкпа-Акпро Жан-ДаниэльАдамонис МарюсКабрал ЖованеРомеро ЛукаМоро РаульКаменович Димитрие
Меньян МайкКалабрия ДавидеКалюлю Пьер   83'Томори Фикайо   26'Тео ЭрнандесТонали Сандро   90'Кесси ФранкМессьяс Жуниор  70' (Крунич Раде (  70') Диас Браим  68' (Ибрагимович Златан (  68'   85') Леау Рафаэл  86' (Салемакерс Алексис (  86') Жиру Оливье  68' (Ребич Анте (  68')
Запасные: Бакайоко ТьемуэГаббия МаттеоБалло-Туре ФодеЛазетич МаркоКастильехо СамуэльРоманьоли АлессиоТатарушану ЧиприанМиранте Антонио
24 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Лацио Милан
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окончен Дженоа 1:0 Кальяри 2.07 3.25 3.90
окончен Лацио 1:2 Милан 2.90 3.40 2.45
25.04  21:45 Сассуоло ... Ювентус 4.10 3.95 1.84
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