«Милан» на 90-й минуте всё же дожал «Лацио»

​В центральном матче дня в Италии в Риме встретились «Лацио» с «Миланом». Уже на пятой минуте противостояния под проливным дождём Сергей Милинкович-Савич доставил мяч к линии вратарской, и Чиро Иммобиле открыл счет. Спустя тайм Рафаэл Леау отыграл от лицевой к площади ворот, и Оливье Жиру в падении отыграл гандикап соперника. в самой концовке «Милан» прижал столичную команду и начал обстрел ее позиций, в итоге в компенсированное время Сандро Тонали вырвал победу, затолкав мяч в сетку, - 2:1.

«Милан» лидирует с отрывом в два очка от «Интера», проведя на матч больше. «Лацио» седьмой.