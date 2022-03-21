«Аталанта» объявила о продлении контракта с Джимсити

Защитник «Аталанты» Берат Джимсити подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

Новое соглашение албанца с клубом из Бергамо рассчитано до лета 2026 года, о чём сообщил официальный сайт «Аталанты».

«Я очень счастлив и горд продлением контракта с «Аталантой». С нетерпением жду новых совместных успехов с клубом», – прокомментировал сделку сам 29-летний футболист.

В текущем сезоне Джимсити принял участие в 33 матчах за «Аталанту», в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает центрального защитника в 20 млн евро.