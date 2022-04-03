Голевая передача Миранчука не спасла «Аталанту» от поражения

Завершился матч 31-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Наполи». Победу одержали подопечные Лучано Спаллетти со счётом 3:1.

Счёт в матче открыл с пенальти Лоренцо Инсинье на 14-й минуте, Маттео Политано удвоил преимущество гостей. «Аталанта» сумела отыграть лишь один мяч усилиями Мартена де Рона, которому голевую передачу отдал Алексей Миранчук.

Финальную точку во встрече поставил Эльиф Элмас на 81-й минуте, установив окончательный счёт – 3:1 в пользу «Наполи».

Миранчук заменил на поле Руслана Малиновского во время перерыва в матче.

«Наполи» догнал в турнирной таблице «Милан». Оба клуба имеют в своём активе по 66 очков, но у «россонери» имеется игра в запасе.