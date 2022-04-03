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Чемпионат Италии. Серия А

Голевая передача Миранчука не спасла «Аталанту» от поражения

03 Апреля 2022 • 17:58 Комментировать
Аталанта
1:3
Наполи
окончен

Завершился матч 31-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Наполи». Победу одержали подопечные Лучано Спаллетти со счётом 3:1.

Счёт в матче открыл с пенальти Лоренцо Инсинье на 14-й минуте, Маттео Политано удвоил преимущество гостей. «Аталанта» сумела отыграть лишь один мяч усилиями Мартена де Рона, которому голевую передачу отдал Алексей Миранчук.

Финальную точку во встрече поставил Эльиф Элмас на 81-й минуте, установив окончательный счёт – 3:1 в пользу «Наполи».

Миранчук заменил на поле Руслана Малиновского во время перерыва в матче.

«Наполи» догнал в турнирной таблице «Милан». Оба клуба имеют в своём активе по 66 очков, но у «россонери» имеется игра в запасе.

Протокол игры  
Аталанта 1:3Наполи
  14'Инсинье Лоренцо (0:1)
  37'Политано Маттео (0:2)
(1:2) Де Рон Мартен58'   
  81'Элмас Эльиф (1:3)
Муссо ХуанСкальвини ДжорджиоПаломино Хосе   35'Джимсити Берат  63' (Меле Йоаким (  63') Хатебур Ханс  46' (Миранчук Алексей (  46') Де Рон Мартен   86'Фройлер Ремо  83' (Сиссе Мустафа (  83') Дзаппакоста ДавидеКоопмейнерс ТеунМалиновский Руслан  46' (Бога Жереми (  46') Муриэль Луис  83' (Пашалич Марио (  83')
Запасные: Спортьелло МаркоЧиттадини ДжорджоИличич ЙосипПессина МаттеоМихэйлэ ВалентинПеццелла ДжузеппеРосси ФранческоСапата Дуван
Оспина Давид   77'Дзаноли АлессандроКулибали КалидуЖуан Жезус   67'Руй МариуЗамбо-Ангисса Андре-Франк   85'Лоботка СтаниславЗелиньски Пётр  70' (Лосано Ирвинг (  70') Политано Маттео  59' (Элмас Эльиф (  59') Мертенс Дрис  88' (Малку Кевин (  88') Инсинье Лоренцо  70' (Фабиан Руис (  70')
Запасные: Марфелла ДавидеГулам ФаузиИдасяк ГубертДемме ДиегоТуанзебе АкселАмброзино Джузеппе
03 апреля. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Наполи Алексей Миранчук
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окончен Фиорентина 1:0 Эмполи 1.55 4.40 5.80
окончен Аталанта 1:3 Наполи 2.30 3.30 3.25
окончен Удинезе 5:1 Кальяри 1.93 3.35 4.30
03.04  19:00 Сампдория ... Рома 4.00 3.65 1.93
03.04  21:45 Ювентус ... Интер Милан 2.95 3.40 2.45
04.04  19:30 Верона ... Дженоа 1.72 3.80 5.00
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