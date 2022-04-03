Голевая передача Миранчука не спасла «Аталанту» от поражения

Завершился матч 31-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Наполи». Победу одержали подопечные Лучано Спаллетти со счётом 3:1.
Счёт в матче открыл с пенальти Лоренцо Инсинье на 14-й минуте, Маттео Политано удвоил преимущество гостей. «Аталанта» сумела отыграть лишь один мяч усилиями Мартена де Рона, которому голевую передачу отдал Алексей Миранчук.
Финальную точку во встрече поставил Эльиф Элмас на 81-й минуте, установив окончательный счёт – 3:1 в пользу «Наполи».
Миранчук заменил на поле Руслана Малиновского во время перерыва в матче.
«Наполи» догнал в турнирной таблице «Милан». Оба клуба имеют в своём активе по 66 очков, но у «россонери» имеется игра в запасе.
Протокол игры
|14'Инсинье Лоренцо (0:1)
|37'Политано Маттео (0:2)
|(1:2) Де Рон Мартен58'
|81'Элмас Эльиф (1:3)
Муссо Хуан•Скальвини Джорджио•Паломино Хосе • 35'Джимсити Берат 63' (Меле Йоаким ( 63') •Хатебур Ханс 46' (Миранчук Алексей ( 46') •Де Рон Мартен • 86'Фройлер Ремо 83' (Сиссе Мустафа ( 83') •Дзаппакоста Давиде•Коопмейнерс Теун•Малиновский Руслан 46' (Бога Жереми ( 46') •Муриэль Луис 83' (Пашалич Марио ( 83')
Оспина Давид • 77'Дзаноли Алессандро•Кулибали Калиду•Жуан Жезус • 67'Руй Мариу•Замбо-Ангисса Андре-Франк • 85'Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр 70' (Лосано Ирвинг ( 70') •Политано Маттео 59' (Элмас Эльиф ( 59') •Мертенс Дрис 88' (Малку Кевин ( 88') •Инсинье Лоренцо 70' (Фабиан Руис ( 70')
03 апреля. Стадион "Гевисс Стэдиум".