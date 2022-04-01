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Чемпионат Италии. Серия А

Кулибали: «Выиграем оставшиеся игры – станем чемпионами с вероятностью 90%»

01 Апреля 2022 • 22:24 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
2.35 3.30 3.05
03.04 16:00

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали рассказал о настрое команды перед решающим отрезком сезона.

«Чем ближе ты к цели, тем труднее становятся игры. Нам предстоит сыграть восемь финалов. Это будет тяжело, но у нас есть мечта – сделать великое дело для города и всех неаполитанцев. Нам не нужно оглядываться на соперников – мы сосредоточены только на себе. Требуется выиграть все восемь игр, как мы это сделали в начале сезона – в таком случае Скудетто будет нашим с 90-процентной вероятностью», – приводит слова сенегальского защитника Calcio News 24.

После 30-ти туров итальянской Серии А «Наполи» занимает вторую строчку с 63 набранными очками. В воскресенье неаполитанцы сыграют в Бергамо против «Аталанты», идущей пятой в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Калиду Кулибали
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АТАЛАНТА НАПОЛИ
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