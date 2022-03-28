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Чемпионат Италии. Серия А

Муриэль может покинуть «Аталанту» летом

28 Марта 2022 • 00:39 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
2.45 3.25 2.95
03.04 16:00

Будущее Луиса Муриэля в «Аталанте» находится под вопросом.

Контракт колумбийца с клубом из Бергамо рассчитан до следующего лета. Переговоры о продлении соглашения в настоящий момент приостановлены, в связи с чем 30-летний форвард с высокой вероятностью сменит клуб в ближайшие месяцы. Об этом рассказал журналист Николо Скира.

Луис Муриэль выступает за «Аталанту» с 2019 года. В его активе 53 забитых мяча в 118 поединках за бергамасков во всех турнирах за неполные три сезона. Стоимость игрока, по версии Transfermarkt, составляет 22 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Луис Муриэль
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