Муриэль может покинуть «Аталанту» летом

Будущее Луиса Муриэля в «Аталанте» находится под вопросом.

Контракт колумбийца с клубом из Бергамо рассчитан до следующего лета. Переговоры о продлении соглашения в настоящий момент приостановлены, в связи с чем 30-летний форвард с высокой вероятностью сменит клуб в ближайшие месяцы. Об этом рассказал журналист Николо Скира.

Луис Муриэль выступает за «Аталанту» с 2019 года. В его активе 53 забитых мяча в 118 поединках за бергамасков во всех турнирах за неполные три сезона. Стоимость игрока, по версии Transfermarkt, составляет 22 млн евро.