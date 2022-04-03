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Чемпионат Италии. Серия А

Алексей Миранчук стал лучшим ассистентом среди всех игроков топ-5 лиг

03 Апреля 2022 • 20:37 Комментировать
Аталанта
1:3
Наполи
окончен

В матче 31-го тура Серии А «Аталанта» на своем поле потерпела поражение от «Наполи» со счетом 1:3.

Единственный гол в составе хозяев забил Мартен Де Рон, голевую передачу ему отдал российский полузащитник Алексей Миранчук. Он отдал уже пять голевых передач после выхода на замену. По этому показателю он лучший среди топ-5 лиг.

В текущем сезоне Миранчук провел 16 матчей в чемпионате Италии, забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач.

«Аталанта» с 51 очком осталась на седьмой строчке, «Наполи» набрал 66 очков и закрепился на втором месте.


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Наполи Алексей Миранчук
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окончен Фиорентина 1:0 Эмполи 1.55 4.40 5.80
окончен Аталанта 1:3 Наполи 2.30 3.30 3.25
окончен Удинезе 5:1 Кальяри 1.93 3.35 4.30
окончен Сампдория 0:1 Рома 4.60 3.80 1.75
03.04  21:45 Ювентус ... Интер Милан 2.95 3.40 2.45
04.04  19:30 Верона ... Дженоа 1.72 3.80 5.00
04.04  21:45 Милан ... Болонья 1.44 4.70 7.40
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