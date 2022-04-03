Алексей Миранчук стал лучшим ассистентом среди всех игроков топ-5 лиг

В матче 31-го тура Серии А «Аталанта» на своем поле потерпела поражение от «Наполи» со счетом 1:3.

Единственный гол в составе хозяев забил Мартен Де Рон, голевую передачу ему отдал российский полузащитник Алексей Миранчук. Он отдал уже пять голевых передач после выхода на замену. По этому показателю он лучший среди топ-5 лиг.

В текущем сезоне Миранчук провел 16 матчей в чемпионате Италии, забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач.

«Аталанта» с 51 очком осталась на седьмой строчке, «Наполи» набрал 66 очков и закрепился на втором месте.