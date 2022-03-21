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Чемпионат Италии. Серия А

Два топовых клуба Италии заинтересовались полузащитником «Рубина» эксклюзив

21 Марта 2022 • 17:23 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
2.40 3.40 2.95
03.04 20:30

Помимо «Наполи» к Хвиче Кварацхелия проявляют интерес «Лацио» и «Аталанта». Полузащитник «Рубина» может оказаться в Италии уже в самое ближайшее время.

По информации «Евро-Футбол.Ру» интерес к нему проявляют также «Лацио» и «Аталанта».  В ближайшее время стороны могут начать активные переговоры. В «Лацио» за игроком сборной Грузии следят уже давно, а в «Аталанте» на фоне многочисленных проблем с травмами хотят укрепить атакующую линию. Не так давно спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что клуб могут покинуть еще 2-3 легионера, а может быть и все до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
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АТАЛАНТА НАПОЛИ
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