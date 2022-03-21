Помимо «Наполи» к Хвиче Кварацхелия проявляют интерес «Лацио» и «Аталанта». Полузащитник «Рубина» может оказаться в Италии уже в самое ближайшее время.

По информации «Евро-Футбол.Ру» интерес к нему проявляют также «Лацио» и «Аталанта». В ближайшее время стороны могут начать активные переговоры. В «Лацио» за игроком сборной Грузии следят уже давно, а в «Аталанте» на фоне многочисленных проблем с травмами хотят укрепить атакующую линию. Не так давно спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что клуб могут покинуть еще 2-3 легионера, а может быть и все до конца сезона.