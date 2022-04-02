Сапата вернулся в строй после долгого отсутствия

«Аталанта» вновь может рассчитывать на своего нападающего Дувана Сапату, который вернулся в строй после травмы, полученной зимой. Напомним, что из-за повреждения колумбийца «Аталанта» в январское трансферное окно хотел приобрести нападающего.

По сообщениям Football Italia, Сапата возобновил тренировки с «Аталантой» в общей группе. Нападающий будет готов выйти на поле, когда наберёт нужные для этого кондиции.

В этом сезоне на счету Сапаты 9 голов и 4 ассиста в итальянской Серии А. Вчера колумбийцу, которого ранее связывали с возможным переходом в миланский «Интер», исполнился 31 год.