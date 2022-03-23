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Чемпионат Италии. Серия А

Неизвестный протаранил ворота тренировочной базы «Наполи»

23 Марта 2022 • 23:45 Комментировать
Аталанта
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Наполи
2.45 3.25 2.95
03.04 16:00

Инцидент на тренировочной базе «Наполи» - некий автомобилист протаранил ворота объекта, после чего даже попытался проехать на поле, в то время как игроки клуба находились в раздевалке. Правда, субъект быстро передумал, развернулся и покинул прочь тренировочную базу, после чего бросил автомобиль на побережье Тирренского моря и убежал. Его личность установлена, но он пока что не арестован, уточняет Sky Sports.

Напомним, что «Наполи» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав после тридцати туров шестьдесят три очка. В следующем туре клуб сыграет в гостях с «Аталантой».

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Наполи
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АТАЛАНТА НАПОЛИ
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