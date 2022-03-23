Неизвестный протаранил ворота тренировочной базы «Наполи»

Инцидент на тренировочной базе «Наполи» - некий автомобилист протаранил ворота объекта, после чего даже попытался проехать на поле, в то время как игроки клуба находились в раздевалке. Правда, субъект быстро передумал, развернулся и покинул прочь тренировочную базу, после чего бросил автомобиль на побережье Тирренского моря и убежал. Его личность установлена, но он пока что не арестован, уточняет Sky Sports.

Напомним, что «Наполи» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав после тридцати туров шестьдесят три очка. В следующем туре клуб сыграет в гостях с «Аталантой».