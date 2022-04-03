«Аталанта» Миранчука и Малиновского объявила состав на матч с «Наполи»

В матче тридцать первого тура итальянского чемпионата Серии А «Аталанта», в составе которой выступают российский футболист Алексей Миранчук и украинец Руслан Малиновский, примет дома «Наполи». Миранчук начнет матч на скамейке запасных, а вот Малиновский сыграет в стартовом составе.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл в четырнадцати матчей и забил два мяча, в то время как Малиновский в общей сложности принял участие в двадцати трех матчах, и забил шесть голов. «Аталанта» в настоящий момент занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте.