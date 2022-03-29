Миранчук сможет помочь «Аталанте» в ближайшем матче против «Наполи»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сможет помочь своей команде уже в матче против «Наполи», сказал спортивный директор клуба Джованни Сартори.

По словам представителя клуба, Миранчук сможет выйти на поле в ближайшем матче против «Наполи».

26-летний россиянин пропустил уже три матча своей команды. Причины, по которым он не играл до сих пор неизвестны. Однако, его агент Вадим Шпинев в интервью российским СМИ заявлял, что со здоровьем у Миранчука все в порядке и не играет он по иной причине.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах за «Аталанту» в чемпионате Италии, смог поразить ворота соперников два раза и отдал четыре голевые передачи.

Матч «Аталанта» - «Наполи» пройдет в Бергамо 3 апреля. Начало – в 16:00 мск.