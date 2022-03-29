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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук сможет помочь «Аталанте» в ближайшем матче против «Наполи»

29 Марта 2022 • 23:56 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
2.40 3.35 3.00
03.04 16:00

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сможет помочь своей команде уже в матче против «Наполи», сказал спортивный директор клуба Джованни Сартори.

По словам представителя клуба, Миранчук сможет выйти на поле в ближайшем матче против «Наполи».

26-летний россиянин пропустил уже три матча своей команды. Причины, по которым он не играл до сих пор неизвестны. Однако, его агент Вадим Шпинев в интервью российским СМИ заявлял, что со здоровьем у Миранчука все в порядке и не играет он по иной причине.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах за «Аталанту» в чемпионате Италии, смог поразить ворота соперников два раза и отдал четыре голевые передачи.

Матч «Аталанта» - «Наполи» пройдет в Бергамо 3 апреля. Начало – в 16:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Наполи Алексей Миранчук
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АТАЛАНТА НАПОЛИ
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