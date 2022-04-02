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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» и «Наполи» готовят предложения по вингеру сборной Италии

02 Апреля 2022 • 02:43 Комментировать
Фиорентина
...
Эмполи
1.55 4.30 5.80
03.04 13:30

Вингер «Сассуоло» Доменико Берарди привлекает всё больше интереса со стороны других клубов Серии А.

Футболист сборной Италии ранее был связан с возможным переходом в «Ювентус» и «Милан», а теперь, как сообщает Calciomercato, с предложением готовы выступить «Фиорентина» и «Наполи».

27-летний Доменико Берарди имеет в своём активе 14 голов и 14 результативных передач в 27 встречах текущего розыгрыша Серии А за «Сассуоло». Контракт нападающего рассчитан до июня 2024 года, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 35 млн евро.

За сборную Италии Берарди сыграл 24 матча, отличившись 6 раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Наполи Сассуоло Доменико Берарди
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ФИОРЕНТИНА ЭМПОЛИ
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02.04  16:00 Специя ... Венеция 2.16 3.50 3.45
02.04  19:00 Лацио ... Сассуоло 1.70 3.95 5.00
02.04  21:45 Салернитана ... Торино 4.10 3.60 1.92
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