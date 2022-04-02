«Фиорентина» и «Наполи» готовят предложения по вингеру сборной Италии

Вингер «Сассуоло» Доменико Берарди привлекает всё больше интереса со стороны других клубов Серии А.

Футболист сборной Италии ранее был связан с возможным переходом в «Ювентус» и «Милан», а теперь, как сообщает Calciomercato, с предложением готовы выступить «Фиорентина» и «Наполи».

27-летний Доменико Берарди имеет в своём активе 14 голов и 14 результативных передач в 27 встречах текущего розыгрыша Серии А за «Сассуоло». Контракт нападающего рассчитан до июня 2024 года, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 35 млн евро.

За сборную Италии Берарди сыграл 24 матча, отличившись 6 раз.