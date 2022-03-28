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Англия. Чемпионшип

«Наполи» хочет выкупить Замбо-Ангисса, но не готов платить сумму, которую запрашивает «Фулхэм»

28 Марта 2022 • 14:52 Комментировать
КПР
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Фулхэм
4.50 3.95 1.73
02.04 17:00
Итальянский «Наполи» хочет сохранить своего полузащитника Андре Замбо-Ангисса. Камерунец на данный момент выступает за неаполитанцев на правах аренды из лондонского «Фулхэма».
 
Как сообщает Corriere dello Sport, руководство итальянского клуба хочет выкупить полузащитника, но при этом команда не готова платить за футболиста требуемые «Фулхэмом» 15 миллионов евро. По информации источника, «Наполи» попросит лондонцев пойти на уступки, но пока неизвестно, согласятся ли лондонцы на их требования.
 
В этом сезоне Замбо-Ангисса отыграл за «Наполи» 23 матча во всех турнирах и провёл на поле суммарно 1741 минуту. В этих поединках полузащитник помог своей команде 9 раз сохранить свои ворота сухими.
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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Андре-Франк Замбо-Ангисса
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КПР ФУЛХЭМ
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