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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» может предложить Мертенсу новый контракт

22 Марта 2022 • 01:48 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
2.40 3.40 2.90
03.04 20:30

Ветеран «Наполи» Дрис Мертенс может подписать с клубом новый контракт.

Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис всерьёз рассматривает возможность предложения 34-летнему бельгийцу нового соглашения.

По информации Calciomercato, речь идёт об однолетнем контракте, однако игроку может быть предложен и более продолжительный договор.

Действующий контракт Мертенса истекает в июне. Нападающий выступает за клуб с 2013 года. В текущем сезоне он отметился 9 голами в 29 поединках во всех турнирах, а в общей сложности на его счету 144 забитых мяча в 389 матчах за итальянский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Дрис Мертенс
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АТАЛАНТА НАПОЛИ
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