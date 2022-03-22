«Наполи» может предложить Мертенсу новый контракт

Ветеран «Наполи» Дрис Мертенс может подписать с клубом новый контракт.

Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис всерьёз рассматривает возможность предложения 34-летнему бельгийцу нового соглашения.

По информации Calciomercato, речь идёт об однолетнем контракте, однако игроку может быть предложен и более продолжительный договор.

Действующий контракт Мертенса истекает в июне. Нападающий выступает за клуб с 2013 года. В текущем сезоне он отметился 9 голами в 29 поединках во всех турнирах, а в общей сложности на его счету 144 забитых мяча в 389 матчах за итальянский клуб.