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Чемпионат Италии. Серия А

Элмас: Каждый из нас отдаст все силы для мечты

28 Марта 2022 • 16:40 Комментировать
Аталанта
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Наполи
2.45 3.30 2.95
03.04 16:00

Македонский полузащитник «Наполи» Эльиф Элмас пропустил героический матч своих соотечественников против итальянской сборной, но он будет на поле во вторник, когда Северной Македонии предстоит сразиться против Португалии. Это будет решающий матч за путевку на чемпионат мира в Катаре, который состоится в конце осени-начале зимы.

- Это будет один из самых эмоциональных матчей карьеры. У нас будут 90 минут для того, чтобы реализовать свою мечту. Это мечта не только наша - это мечта всей страны. Мы не можем упустить такой шанс, и все дадим всё возможное для путевки в Катар, - заявил Эльмас, слова которого цитирует официальный сайт македонской федерации футбола.
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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Эльиф Элмас
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АТАЛАНТА НАПОЛИ
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