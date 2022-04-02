Кулибали хочет стать почетным гражданином Неаполя

Сенегальский футболист Калиду Кулибали уже много лет защищает цвета «Наполи», за это время были выиграны кое-какие трофеи, однако не было победы в чемпионате. В этом году «Наполи» снова ведет борьбу за победу в чемпионате, и Кулибали надеется - если удастся выиграть, его сделают почетным гражданином Неаполя.

- Было бы прекрасно, стать почетным гражданином города. Я обожаю Неаполь, город, людей, атмосферу, и особенно тифози. У меня прекрасные отношения со Спаллетти, мы отлично находим общий язык с самого первого дня работы. Он дает мне все для того, чтобы я был счастлив, как игрок, - заявил Кулибали, слова которого цитирует Radio Kiss Kiss.