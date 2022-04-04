Игрок «Аталанты» принёс извинения Кулибали за расистские выкрики со стороны фанатов клуба

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон публично извинился перед Калиду Кулибали от лица своего клуба и жителей Бергамо.

Один из болельщиков «Аталанты» выкрикивал оскорбления в адрес защитника «Наполи» на расовой почве, что попало на камеру. Представители клуба из Бергамо уже пообещали вычислить болельщика и принять меры.

«Меня огорчает, что в футболе до сих пор есть расизм, – заявил де Рон. – От имени всех настоящих болельщиков «Аталанты» и жителей Бергамо я хотел бы принести извинения Кулибали», – сообщил 31-летний нидерландский футболист в социальных сетях.