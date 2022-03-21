«Наполи» интересуется полузащитником сборной Бельгии

Полузащитник бельгийского «Брюгге» Шарль Де Кетеларе может продолжить карьеру в «Наполи».

21-летний атакующий хавбек, дебютировавший за сборную Бельгии в конце 2021 года, интересен и другим представителям пяти сильнейших лиг Европы. Ранее он был связан с переходом в «Лестер», «Милан» и «Манчестер Сити».

По сообщениям журналиста Даниэле Лонго из Sport-Italia, с недавних пор главным претендентом на перспективного футболиста считается «Наполи».

Шарль Де Кетеларе отметился 17 забитыми мячами и 9 голевыми передачами в 41 матче нынешнего сезона за «Брюгге» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает бельгийца в 27 млн евро.