«Наполи» не хочет платить Мертенсу 4 миллиона евро ежегодно

Мы уже сообщали о том, что бельгийский полузащитник Дрис Мертенс не может договориться по поводу нового контракта с «Наполи», из-за чего есть большая вероятность прекращения сотрудничества, стартовавшего в далеком уже 2013-м году. За это время Мертенс стал лучшим бомбардиром «Наполи», но в руководстве клуба считают, что его карьера уже прошла свой зенит, а значит, платить ему как раньше смысла нет.

Поэтому продлевать автоматически нынешний контракт с зарплатой в четыре миллиона евро руководство «Наполи» точно не будет, уточняет La Gazzetta Dello Sport. Все решится в июне, если Дрис согласится на снижение гонорара, то может остаться в Неаполе.