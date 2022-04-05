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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» не хочет платить Мертенсу 4 миллиона евро ежегодно

05 Апреля 2022 • 03:46 Комментировать
Аталанта
1:3
Наполи
окончен

Мы уже сообщали о том, что бельгийский полузащитник Дрис Мертенс не может договориться по поводу нового контракта с «Наполи», из-за чего есть большая вероятность прекращения сотрудничества, стартовавшего в далеком уже 2013-м году. За это время Мертенс стал лучшим бомбардиром «Наполи», но в руководстве клуба считают, что его карьера уже прошла свой зенит, а значит, платить ему как раньше смысла нет.

Поэтому продлевать автоматически нынешний контракт с зарплатой в четыре миллиона евро руководство «Наполи» точно не будет, уточняет La Gazzetta Dello Sport. Все решится в июне, если Дрис согласится на снижение гонорара, то может остаться в Неаполе.

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Наполи Дрис Мертенс
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Сегодня, 05 Апреля
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