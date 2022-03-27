Мертенс стал отцом и назвал сына «Чиро»

Бельгийский форвард Дрис Мертенс стал отцом, это произошло в субботу вечером, в 18:30 по времени Неаполя. Вместе с подругой Кэт Дрис решил назвать сына именем Чиро - возможно, в честь Чиро Иммобиле, хотя точной информации по этому моменту нет. Полное имя родившегося - Чиро Ромео Мертенс. уточняется в социальной сети футболиста.

В мае Дрису, который выступает за «Наполи» с 2013 года, исполнится тридцать пять лет. В текущем сезоне он сыграл в двадцати двух матчах, при этом забил семь мячей. Наравне с Инсинье это - второй показатель в команде после нигерийца Виктора Осимхена, который забил одиннадцать голов.