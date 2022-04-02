Демирал: «Мне было трудно адаптироваться к системе Гасперини»

Защитник «Аталанты» Мерих Демирал рассказал о том, что ему было трудно адаптироваться к системе, которую ставит главный тренер Джанпьеро Гасперини. Напомним, что прошлым летом футболист перебрался в стан «бергамасков» из туринского «Ювентуса».

«Летом я подумал, что переход в «Аталанту» – это отличная возможность. Сейчас, когда прошло несколько месяцев, я могу скачать, что полностью удовлетворен. Сперва мне было трудно адаптироваться к системе Гасперини, но со временем мне удалось это сделать», – цитирует игрока сборной Турции Tuttosport.

Напомним, что в этом сезоне «Аталанта» идёт на пятом месте в чемпионате Турции, отставая от четвёртой строчки на восемь очков. При этом у «бергамасков» есть игра в запасе.