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Чемпионат Италии. Серия А

Демирал: «Мне было трудно адаптироваться к системе Гасперини»

02 Апреля 2022 • 15:31 Комментировать
Аталанта
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Наполи
2.35 3.35 3.05
Через 23 ч. 51 мин.
Защитник «Аталанты» Мерих Демирал рассказал о том, что ему было трудно адаптироваться к системе, которую ставит главный тренер Джанпьеро Гасперини. Напомним, что прошлым летом футболист перебрался в стан «бергамасков» из туринского «Ювентуса».
 
«Летом я подумал, что переход в «Аталанту» – это отличная возможность. Сейчас, когда прошло несколько месяцев, я могу скачать, что полностью удовлетворен. Сперва мне было трудно адаптироваться к системе Гасперини, но со временем мне удалось это сделать», – цитирует игрока сборной Турции Tuttosport.
 
Напомним, что в этом сезоне «Аталанта» идёт на пятом месте в чемпионате Турции, отставая от четвёртой строчки на восемь очков. При этом у «бергамасков» есть игра в запасе.
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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Мерих Демирал
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