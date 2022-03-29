Осимхен – лучший игрок Серии А в марте

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен был признан лучшим игроком чемпионата Италии в марте. Нигериец получил свою награду благодаря тому, что отметился четырьмя голами в трёх матчах Серии А.

«Благодаря своей физической силе, смелости и преданности, Осимхен сумел стать одним из лидеров атаки «Наполи», – заявил один из руководителей Серии А Луиджи Де Сьерво.

В этом сезоне Осимхен забил 11 голов в 20 матчах чемпионата Италии. Это при том, что футболист пропустил несколько матчей из-за травмы лица, которую получил в матче против «Интера» на «Джузеппе Меацца». Напомним, что Осимхен является самым дорогим футболистом в истории «Наполи».