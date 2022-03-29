Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен – лучший игрок Серии А в марте

29 Марта 2022 • 16:38 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
2.40 3.35 2.95
03.04 16:00
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен был признан лучшим игроком чемпионата Италии в марте. Нигериец получил свою награду благодаря тому, что отметился четырьмя голами в трёх матчах Серии А. 
 
«Благодаря своей физической силе, смелости и преданности, Осимхен сумел стать одним из лидеров атаки «Наполи», – заявил один из руководителей Серии А Луиджи Де Сьерво.
 
В этом сезоне Осимхен забил 11 голов в 20 матчах чемпионата Италии. Это при том, что футболист пропустил несколько матчей из-за травмы лица, которую получил в матче против «Интера» на «Джузеппе Меацца». Напомним, что Осимхен является самым дорогим футболистом в истории «Наполи».
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТАЛАНТА НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
17:37 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» готов предложить Погба не более 10 миллионов евро в год
16:53 · Италия. Серия А
«Интер» и «Милан» могут покинуть «Сан-Сиро»
16:38 · Италия. Серия А
Осимхен – лучший игрок Серии А в марте
15:08 · Италия. Серия А
Капелло назвал критиков Аллегри «глухими людьми, которые копируют стиль Гвардиолы»
14:28 · Италия. Серия А
Асенсио может перейти в «Милан», если «Реал» купит Мбаппе
12:50 · Италия. Серия А
Бонуччи: Демирал принял верное решение, когда решил перейти в «Аталанту»
11:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделал предложение «Интеру по поводу трансфера Мартинеса
11:18 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: Россиянам не запретят играть в Серии А
09:13 · Италия. Серия А
«Милан» интересуется защитником из Бразилии
00:54 · Италия. Серия А
Чалханоглу верит, что «скудетто» всё-таки достанется «Интеру»
28 Марта
22:59 · Италия. Серия А
Перин останется в «Ювентусе»
21:26 · Италия. Серия А
Пиоли готовится провести 100-й матч у руля «Милана»
20:48 · Италия. Серия А
Возобновилось дело по обвинению в групповом изнасиловании игрока «Дженоа»
19:40 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» усилит попытки купить Ботмана
19:30 · Италия. Серия А
Бенатия считает, что Дибала покинет Серию А в конце сезона
Все новости
Рекомендуем