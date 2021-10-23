Несмотря на то, что полузащитник «Интера» Марсело Брозович в конечном итоге якобы решился остаться в команде и подписать новый контракт, переубедить хорвата покинуть Италию намерены представители «Атлетико».

В Мадриде считают, что такой игрок идеально вписывается в ту философию, которую пропагандирует наставник Диего Симеоне. Поэтому, заполучить Брозовича бесплатно летом следующего года кажется боссам клуба невероятно успешной сделкой, передает Mundo Deportivo.

Полагается, что хавбек сборной Хорватии должен стать заменой для ушедшего Сауля Ньигеса. В текущем сезоне Брозович провел за «Интер» 11 матчей, в которых отметился одним ассистом.