Аллегри: «Ювентус» мог добиться большего в игре с «Интером»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о вчерашнем поединке против миланского «Интера» в рамках девятого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы хорошо сыграли как в первом, так и во втором тайме. Команда имела шансы, чтобы вырвать победу. «Юве» мог добиться большего в этой встрече», - передает слова именитого специалиста DAZN.

Туринский коллектив имеет в своем активе 15 баллов после девяти сыгранных туров. «Старая синьора» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Что касается «нерадзурри», то подопечные Индзаги идут на второй позиции.