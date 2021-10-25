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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Ювентус» мог добиться большего в игре с «Интером»

25 Октября 2021 • 10:15 Комментировать (1)
Интер Милан
1:1
Ювентус
окончен

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о вчерашнем поединке против миланского «Интера» в рамках девятого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы хорошо сыграли как в первом, так и во втором тайме. Команда имела шансы, чтобы вырвать победу. «Юве» мог добиться большего в этой встрече», - передает слова именитого специалиста DAZN.

Туринский коллектив имеет в своем активе 15 баллов после девяти сыгранных туров. «Старая синьора» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Что касается «нерадзурри», то подопечные Индзаги идут на второй позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Массимилиано Аллегри
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Overkill666
25 Октября 2021 в 10:27
если бы стартовый состав был без Маккени (!), Кулю и если бы Берна не сломался наровном месте, то игра была бы совсем другой. но Дибале еще, судя по всему, играть полный матч рано. норм результат для выезда.
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