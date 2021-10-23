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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Интер» - фаворит на Скудетто, но это не решающий матч сезона»

23 Октября 2021 • 14:09 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился своими ожиданиями от выездного матча с «Интером» в чемпионате Италии. Наставник заявил, что не боится проиграть действующему обладателю титула Серии А, ведь впереди еще длинная дистанция сезона.

«Они являются главными фаворитами на Скудетто, но это не решающая игра. Впрочем, это важный тест для моей команды. Нельзя считать, что в отдельно взятой встрече можем потерять шансы на триумф по итогам розыгрыша первенства», - прокомментировал Аллегри на пресс-конференции.

Отметим, что на данный момент «Интер» опережает «Ювентус» на три очка в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Массимилиано Аллегри
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