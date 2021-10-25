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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Ювентус» мог забить только с пенальти»

25 Октября 2021 • 00:25 Комментировать (1)
Интер Милан
1:1
Ювентус
окончен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги, который был удален из-за излишней эмоциональности в моменте с назначенным в ворота его команды пенальти, рассказал, считает ли ничью с «Ювентусом» справедливым результатом.

По словам итальянца, его подопечные полностью владели контролем над ситуацией и должны были доводить встречу до победного конца. В разговоре с DAZN Индзаги прокомментировал упущенную возможность оторваться от туринцев в турнирной таблице.

«Пенальти – единственный шанс, который мог появиться у соперника. «Ювентус» мог забить только с 11-ти метров, мы ничего не дали им создать. Я разочарован, что позволили им отобрать у нас очки. Решение судьи оказалось правильным, но в тот момент я испытывал другие чувства, немного вспылил», - заявил специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Симоне Индзаги
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Tavadi
25 Октября 2021 в 00:43
ссаный вахлак, вы то как забили? случайно. где пенальти в первом тайме на Сандро? думал он нормальный, но стоит человеку в интор перейти, сразу становится геем
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