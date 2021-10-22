План «Ювентуса» по продаже полузащитника Адриена Рабио, видимо, осуществится в ближайшее зимнее трансферное окно – к игроку проявляет интерес «Ньюкасл», недавно сменивший владельцев.

Более того, издание Sport Witness уверяет, что стороны даже провели первый этап переговоров. Согласно источнику, итальянцы и англичане сошлись на сумме в 30 миллионов евро. Зарплата же самого француза в «Ньюкасле» может составить 10 миллионов евро в год.

Таким образом, «Ювентус» планирует освободить место в центре поля под молодого хавбека «Монако» Орельена Тчуамени, конкуренцию за которого туринцам составит «Челси» и «Ливерпуль».